கலங்க வைக்கும் செய்தி..மகன் உடலை வழங்க ரூ.50000 கேட்ட மருத்துவமனை! தெருவில் பிச்சையெடுத்த பெற்றோர்!

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகாரில் மாயமான மகன் இறந்த நிலையில் அவரது உடலை வழங்க அரசு மருத்துவமனை ஊழியர் ரூ.50 ஆயிரம் கேட்டதாக கூறி ஏழை தம்பதி தெருத்தெருவாய் கையேந்தி பிச்சை எடுத்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பீகார் மாநிலம் சமஸ்திபூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தர் மகேஷ் தாகூர். இவருக்கு மனைவி, மகன் இருந்தனர். இந்நிலையில் மகேஷ் தாகூரின் மகன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மாயமானார். அவரை பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.

இந்நிலையில் தான் மாயமான அவரது மகன் இறந்துபோய் விட்டதாகவும், அவரது உடல் சாதர் அரசுமருத்துவமனையில் இருப்பதாகவும் மகேஷ் தாகூருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அவர் தனது மனைவியுடன் மருத்துமவமனைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு உடலை கேட்டுள்ளனர்.

English summary

An elderly couple is out on the streets of Bihar's Samastipur seeking money to "get their son's body released from a government hospital". A hospital employee allegedly asked the couple for ₹ 50,000 to release the body of their son.