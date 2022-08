‛சி-வோட்டர்’ சர்வே..பீகார் அரசியலில் ஜொலிக்கும் தேஜஸ்வி யாதவ்! நிதிஷ் குமாருக்கு கடும் பின்னடைவு!

Patna

பாட்னா: பீகாரில் நிலவிய அரசியல் குழப்பத்துக்கு மத்தியில் நிதிஷ் குமார் கூட்டணியை மாற்றி மீண்டும் முதல் அமைச்சராகி உள்ளார். ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் கட்சியின் தேஜஸ்வி யாதவ் துணை முதல்வராக பதவியேற்றுள்ளார். இந்நிலையில் பீகார் அரசியல் குறித்து சி வோட்டர் மேற்கொண்ட சர்வேயில் தேஜஸ்வி யாதவுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகமாக உள்ள நிலையில் நிதிஷ் குமாருக்கு கடும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

பீகாரில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சி ஆட்சி நடத்தியது. ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியின் தலைவர் நிதிஷ் குமார் முதல் அமைச்சராக இருந்தார்.

இருகட்சி தலைவர்கள் இடையேயா வார்த்தை மோதல், கருத்து வேறுபாடு உள்ளிட்டவற்றால் இந்த கூட்டணி முறிந்தது. இதையடுத்து முதல் அமைச்சர் பதவியை நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா செய்தார்.

