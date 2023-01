கிழிக்கப்பட்ட உள்ளாடை.. "அரை நிர்வாண கோலத்தில்".. அலறிய பழங்குடியின பெண்.. அத்துமீறிய வனத்துறை?

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: பீகாரில் 30 வயது மதிக்கத்தக்க பழங்குடியின பெண் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தையடுத்து கிராம மக்களுக்கும் வனத்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்திருக்கிறது.

பீகார் மாநிலத்தின் ரோஹ்தாஸ் மாவட்டத்தில், ரோஹ்தாஸ்கர் கோட்டைக்கு அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் ஓரான் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பலர் குடும்பமாக வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் இந்த காட்டில் பல தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இங்கு கிடைக்கும் விறகுகளும், தேனும்தான் இவர்களின் பொருளாதாரத்திற்கான ஒரே வழி. மற்றபடி அன்றாட தேவைகளை காட்டிலிருந்து கிடைக்கும் பழங்கள், கிழங்குகள் போன்றவற்றிடமிருந்து பூர்த்தி செய்து கொள்வார்கள்.

ஆனால் சில நாட்களாக இங்கு வனத்துறையினரின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்திருக்கிறது. அதாவது, இந்த பழங்குடியினரை காட்டில் விறகுகளை சேகரிக்க கூடாது என்றும், காடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டும் எனவும் கூறி சில கட்டுப்பாடுகளை வனத்துறையினர் விதித்திருக்கின்றனர். ஆனால் இதை பழங்குடியின மக்கள் பொருட்படுத்தாமல் காட்டுக்குள் போகும்போது வனத்துறையினருக்கும், இவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடந்திருக்கிறது.

அலறிய டெல்லி.. அதிர்த்த போலீஸ்! பலாத்காரம் செய்த மகன் - தாயை துப்பாக்கியால் சுட்ட 16 வயது சிறுமி

English summary

A 30-year-old tribal woman has been accused of being raped and murdered by forest officials in Bihar. After this incident, a conflict broke out between the villagers and the forest department.