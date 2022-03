இது "பீகார் ஃபைல்ஸ்!" இந்து கோவிலுக்கு ரூ.2.5 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை தானம் செய்த முஸ்லீம் குடும்பம்

Patna

பாட்னா: உலகின் மிகப்பெரிய கோயிலாக விராட் ராமாயண் மந்தீர் பீகாரில் கட்டப்பட உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு முஸ்லிம் குடும்பத்தின் சார்பில் ரூ.2.5 கோடி மதிப்பிலான நிலம் தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் சகிப்புத்தன்மை குறைந்து வருவதாகவும், வெறுப்புணர்வு அதிகரித்து வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. மேலும் மொழி, இனம், மதத்தின் அடிப்படையில் மக்களை சில சக்திகள் பிரிக்க முயற்சிப்பதாகவும் அரசியல்வாதிகள் ஒருவரையொருவர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

இருப்பினும் நாட்டில் பொதுமக்களிடம் இன்னும் சகோதரத்துவம், மனிதநேயம் என்பது மறைந்து போகவில்லை. சாதி, மதம், இனம் பாகுபாடுகளை மறந்து ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்தி வருகின்றனர். இது இந்தியாவின் இறையாண்மையை காக்கும் வகையில் உள்ளது.

English summary

A Muslime family in Bihar has donated land wort Rs 2.5 crore for the construction of the worlds's largest and tallest Virat Ramayan Mandir in kaithwalia area of East Champaran district.