மதமோதல்.. "எனது பிள்ளைகளை இந்தியா வர வேண்டாம் என கூறிவிட்டேன்".. ஆர்ஜேடி தலைவர் சர்ச்சை பேச்சு

Patna

பாட்னா: "முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பாரபட்சம் காட்டப்படுவதால் எனது பிள்ளைகளை இந்தியா வர வேண்டாம் எனக் கூறிவிட்டேன்" என்று ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளக் கட்சியின் மூத்த தலைவர் அப்துல் பாரி சித்திக்கி பேசியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அவரது இந்த பேச்சுக்கு பாஜகவும், வலதுசாரி அமைப்புகளும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. மேலும், அவரை குடும்பத்துடன் பாகிஸ்தான் சென்றுவிடுமாறும் பாஜக தலைவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, தனது பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய போதிலும், தான் பேசியதில் எந்த தவறும் இல்லை என அப்துல் பாரி சித்திக்கி கூறியுள்ளார்.

