சென்னைக்கு பாராட்டு.. அதிகாரிக்கு ஆபாச திட்டு.. சிக்கலில் பீகார் ஐஏஎஸ் அதிகாரி கேகே பதாக்.. வீடியோ

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் நடந்த அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலால் துறை முதன்மை செயலாளர் கேகே பதாக், சென்னையை பாராட்டி பேசியதோடு, துணை கலெக்டரை ஆபாசமாக திட்டியுள்ளார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி உள்ள நிலையில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியான கேகே பதாக்கிற்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் மீது போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் கேகே பதாக். இவர் 1990 பேட்ஜ் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாவார். இவர் பீகாரில் பணி செய்து வந்தார். அதன்பிறகு மத்திய அரசு பணிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.

இதையடுத்து கடந்த 2015ல் மீண்டும் பீகார் பணிக்கு திரும்பினார். அங்கு பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வருவதில் கேகே பதாக்கிற்கும் பங்கு உண்டு. மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டான ஆபிசராக இவர் அறியப்படும் நிலையில் தற்போது பீகார் மாநில கலால் துறை, பதிவுத்துறை முதன்மை செயலாளராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இந்த பொறுப்புகளுடன் பீகார் பொது நிர்வாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி பிரிவு டிஜியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

Excise Principal Secretary KK Pathak spoke in praise of Chennai and insulted the Deputy Collector in a meeting of officials in Bihar state. Senior IAS officer KK Pathak is in trouble after the video is out. A complaint has been filed against him and there has been a demand for his dismissal.