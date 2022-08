உண்மையிலேயே தீண்டாமையை ஒழிக்கணும்னா திருமாவளவன் ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவை ஆதரிக்கணும் - வானதி சீனிவாசன்

Perambalur

oi-Vignesh Selvaraj

பெரம்பலூர் : உண்மையிலேயே தீண்டாமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால், சத்தமில்லாமல் தீண்டாமையை ஒழிக்கப் பாடுபடும் ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜக போன்ற இயக்கங்களை திருமாவளவன் ஆதரிக்க வேண்டும் என பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

BJP DMK | மத்திய அரசு திட்டங்களுக்கு திமுக பெயர் மட்டும் வைக்கிறது - Vanathi Srinivasan *Politics

திருமாவளவன் யாரை திருப்தி படுத்துவதற்காக, எதைப் பெறுவதற்காக இந்து மதத்தை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், திமுகவின் முன்னணி தலைவர்கள் இந்து மதத்தைப் புண்படுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து பேசி வருவதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் வானதி சீனிவாசன்.

திமுக அரசு ஒரு தரப்பு மக்களுக்கு எதிரானது என்பதை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி வருகிறோம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

