வீட்டில் அடைபட்ட 16 வயது சிறுமி! ‘வந்து’ போன புதுச்சேரி புள்ளிகள்! தொக்காய் சிக்கிய 25.. யார் யார்?

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் வாடகை வீட்டில் வைத்து காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட வைத்த புரோக்கர் உள்ளிட்ட 25 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ள நிலையில், மேலும் பலரை போலீசார் தேடி வருவதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுச்சேரி மோகன் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் பாலியல் தொழில் நடப்பதாக கோரிமேடு டிநகர் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து கடந்த 13-ம் தேதி இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகன் தலைமையிலான போலீஸார் சம்பந்தப்பட்ட வீட்டில் சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது அங்கு பாலியல் தொழில் நடப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அங்கிருந்த 2 பேரை பிடித்த போலீஸார், இளம்பெண் ஒருவரையும் மீட்டனர்.

While the police have arrested 25 people, including a broker, who kept a 16-year-old girl from Kanchipuram in a rented house in Puducherry, and forced them to engage in sex work, the news that the police are looking for many more has caused a stir.