அதிமுகவை பயன்படுத்த விரும்பும் பாஜக.. ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் சிந்திக்க வேண்டும்.. டி.ராஜா வலியுறுத்தல்!

புதுச்சேரி: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு குறித்து அதிமுகவின் இரு அணிகளும் சிந்திக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ தேசியச் செயலாளர் டி.ராஜா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புதுச்சேரியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 23வது மாநில மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கலந்துகொண்டு சிபிஐ தேசியச் செயலாளர் டி.ராஜா செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் , மத்திய பாஜக அரசின் செயல்பாடுகளால், இந்தியா அரசியல், பொருளாதாரம், சமூகம் என பல்வேறு நெருக்கடிகளைச் சந்தித்து வருகிறது. நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக இவர்கள் போராடியதைப் போல ஒரு மாயத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர்.

The 23rd State Conference of the Communist Party of India is being held in Puducherry. CPI National Secretary D. Raja has urged that both the AIADMK factions should think about the Madras High Court verdict in the AIADMK general committee case.