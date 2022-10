50 கோடி வரி ஏய்ப்பு புகார்..அரசு நெடுஞ்சாலை ஒப்பந்ததாரர் பாண்டித்துரை வீட்டில் 2வது நாளாக ஐடி ரெய்டு

Puducherry

oi-Jeyalakshmi C

புதுக்கோட்டை: அரசு நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்ததாரர் பாண்டித்துரைக்கு சொந்தமான 5 இடங்களில் இரண்டாவது நாளாக இன்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். பாண்டித்துரை வீட்டில் ரூ.50 கோடி வரி ஏய்ப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பாண்டித்துரையின் வீடு அலுவலகம் அவரது ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் இந்த சோதனையானது நடைபெற்று வருகிறது

புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் பாண்டித்துரை,47 . நெடுஞ்சாலைத்துறை அரசு ஒப்பந்ததாரர். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் அவரது தந்தை மாணிக்கம் நெடுஞ்சாலை துறையில் பணியாற்றி வந்தார். இதில் அவர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து வாரிசின் அடிப்படையில் பாண்டித்துரை நெடுஞ்சாலை துறையில் இளநிலை உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்தார். பின்னர் புதுக்கோட்டையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்ட அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணி உயர்வு பெற்றார்.

அப்போது அவரது நெருக்கமானவர்களுக்கு நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரம் உள்ள மரங்களுக்கு வர்ணம் பூசும் பணியை டெண்டர் எடுத்து கொடுத்து வந்தார். பின்னர் அதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு அரசு ஒப்பந்தங்கள் எடுக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததால் தனது பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்று, நெடுஞ்சாலைத்துறையில் அரசு ஒப்பந்ததாரராக பணி செய்ய தொடங்கினார்.

புதுக்கோட்டை: எடப்பாடி பழனிசாமி-க்கு நெருக்கமான ஒப்பந்ததாரர் பாண்டித்துரை வீட்டில் ஐடி ரெய்டு!

English summary

For the second day today, Income Tax officials have conducted raids at 5 locations belonging to government highways contractor Pandithurai. It has been reported that tax evasion of Rs.50 crore has been found in Pandithurai house. The raid is being conducted at five locations including Pandithurai's home office and his shopping complex