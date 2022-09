’வட சென்னை’ தனுஷ்னு நினைப்பு! கஞ்சா வைக்கும் இடமாயா அது? புதுச்சேரியில் விழுந்து சிரித்த போலீஸ்!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : 'வட சென்னை' படத்தில் வருவது போல புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் இருந்து சிறைச்சாலைக்கு விசாரணை கைதி ஒருவர் 15 செ.மீ. நீளமுள்ள கஞ்சா பொட்டாலத்தை ஆசனவாயில் மறைத்து கடத்தி சென்ற முயற்சித்த போது போலீசில் சிக்கிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான வடசென்னை திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சி வரும். அதில் நீதிமன்றத்தில் இருந்து கஞ்சா கடத்தும் சிறை கைதிகள் அதனை ஆசனவாயில் எடுத்து வரும்போது சிக்குவது போல காட்சி அமைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

அதைப் பார்த்து தாங்களும் அப்படி செய்யலாம் என நினைத்தார்களோ என்னவோ நீதிமன்றத்தில் இருந்து புதுச்சேரி சிறைக்கு கஞ்சா கடத்த முயன்ற நபர்கள் தான் தற்போது போலீசில் சிக்கி மேலும் ஒரு வழக்கில் மாட்டி இருக்கிறார்கள்

English summary

As seen in the film Vada Chennai, an undertrial prisoner walked 15 cm from the Puducherry court to the jail. An incident took place when the police caught him trying to smuggle a long package of ganja hidden in his anus.