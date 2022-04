மூதாட்டிகள் தான் குறி! ஒன்றல்ல இரண்டல்ல..4 மூதாட்டிகளை பலாத்காரம் செய்த கொடூரன்? புதுச்சேரியில் ஷாக்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த மூதாட்டியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தமிழகத்தை சேர்ந்த வாலிபரை இரண்டு மாதங்களுக்கு பின்னர் போலிசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்

புதுச்சேரி பாகூர் தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரை ஓரம் உள்ள வயலில் கடந்த ஜனவரி மாதம் 29ம் தேதி, வேலை செய்து கொண்டிருந்த 65 வயது மூதாட்டியை வாலிபர் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து விட்டு தப்பி ஓடி விட்டார்.

இது குறித்து அந்த மூதாட்டி பாகூர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் போலிசார் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய வாலிபரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

விருதுநகர் கூட்டு பாலியல் வழக்கு.. 4 பேருக்கு மேலும் 15 நாள் நீதிமன்ற காவல் - பழுதான போலீஸ் வாகனம்

English summary

Two months after a Tamil Nadu teenager was arrested and jailed for raping an old woman working in a field in Pondicherry