யாரையும் கொல்லலாம்! அப்பறம் வெளியே வரலாமா? 7 பேர் விடுதலைக்கு எதிராக கம்பு சுழற்றும் காங். நாராயணசாமி

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : ராஜீவ்காந்தி வழக்கில் கைதானவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனையை,ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றி தற்போது உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது ஏற்புடையதாக இல்லை எனவும், அவர்களது விடுதலையை எதிர்த்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படுமென புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதைப் போல தங்களையும் விடுவிக்க வேண்டும் என நளினி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்திருந்த நிலையில் நேற்று உச்சநீதிமன்றம் 6 பேரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பு அளித்தது.

இதனைத் தொடந்து நேற்று நளினி, முருகன், சாந்தன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் வேலூர் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

விடுதலைக்கு பிறகும் தொடரும் பிரிவு.. முகாமில் வைக்கப்பட்ட முருகன்! திருச்சியில் கணவரை சந்தித்த நளினி

English summary

Former Puducherry Chief Minister Narayanasamy has said that the Supreme Court's acquittal of those arrested in the Rajiv Gandhi case is not acceptable and a review petition will be filed against their acquittal.