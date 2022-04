Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் மக்களை சார்ந்த விலை குறைப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதால் மது குடிக்க புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்த அண்டை மாநிலத்தவர்கள் தற்போது பெட்ரோல் போட புதுச்சேரிக்கு வருவதாக துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் கூறியுள்ளார்.

புதுச்சேரிக்கு முதல்ல குடிக்க வருவாங்க! இப்போ எதுக்கு வர்றாங்க தெரியுமா? ரங்கசாமி முன் கலகல தமிழிசை!

மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் புதுச்சேரி சுகாதாரம் மற்றும் நலவழித்துறை சார்பில் மாபெரும் சுகாதார திருவிழாவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன், முதல்வர் ரங்கசாமி இன்று குத்து விளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தனர்.

புதுச்சேரி பழைய துறைமுக வளாகத்தில் இன்று தொடங்கிய சுகாதாரத் திருவிழா மே 1ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது. திருவிழாவில் சுகாதார சிறப்பு வல்லுநர்கள், தலைமை மருத்துவர்கள் அனைவரும் பங்கு பெறுகின்றனர்.

English summary

lt Governor Tamilisai Soundararajan has said that people from neighboring states who came to Pondicherry to drink alcohol are now coming to Pondicherry to refuel.