மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கும்போது விநாயகர் சதுர்த்தி சிலைகளுக்கு தடை ஏன்? ஆளுநர் தமிழிசை கேள்வி

Puducherry

oi-Veerakumar

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாநில மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதால் விநாயகர் சிலைகள் வைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில துணை நிலை ஆளுநரும், தெலுங்கானா மாநில ஆளுநருமான, தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருப்பதால் விநாயகர் சிலைகள் வைக்க தடை தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

தமிழகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையை, பொது இடங்களில் கொண்டாடுவதற்கு அனுமதி அளிக்க முடியாது என்று அரசு சமீபத்தில் உத்தரவிட்டது.

இந்த தடையை நீக்க வேண்டும் என்பது பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. தடை தொடர்ந்தால் அதை மீறி, விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்படும் என்று இந்து அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.

English summary

Vinayagar Chaturthi: Lieutenant Governor of Puducherry Tamilisai Soundararajan has said that permission has been granted to place Ganesha statues as the people of the state are aware.