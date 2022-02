நீட் விலக்கு மசோதாவைத் திருப்பி அனுப்ப முழு அதிகாரம் உள்ளது.. ஆளுநர்கள் திறமைசாலிகள் தான் - தமிழிசை

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை திருப்பி அனுப்ப ஆளுநருக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது எனவும் எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு எதிராக ஆளுநர்கள் இருப்பார்கள் என்ற தோற்றத்தை சிலர் ஏற்படுத்துகின்றனர் என தெலுங்கானா புதுச்சேரி மாநிலங்களின் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நீட் நுழைவுத் தேர்வை கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான வாதம் அதிகமாகி வருகிறது.

நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என தமிழக சட்டமன்றத்தில் இரண்டு முறை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

Telangana Puducherry Governor Tamizhai Saundarajan has said that the governor has full power to send back the NEET exemption bill and some are creating the impression that there will be governors against the opposition ruling states.