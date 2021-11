கழிவுநீர் கால்வாயில் குதித்து மூதாட்டியை காப்பாற்றிய போலீஸ்காரர்கள்! உணவும் கொடுத்து நெகிழ்ச்சி!

Puducherry

oi-Rayar A

புதுச்சேரி: புதுவையில் கழிவுநீர் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்த மூதாட்டியை 2 காவலர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர். தமிழகத்தை போலவே புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் வடகிழக்கு பருவமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. கடந்த நான்கு நாட்களாக புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

கனமழை காரணமாக புதுச்சேரி மூலக்குளம் குண்டுசாலையில் மழைநீர் வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இந்த நிலையில் புதுச்சேரி உழவர்கரை மேரி வீதியை சேர்ந்தவர் சுந்தரி (80). மூலகுளம் குண்டு சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.

English summary

Two policemen have rescued an old woman who fell into a sewer in Pondicherry. Not only did she save her grandmother, but she also received a lot of praise for her clothes and food