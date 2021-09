சபாஷ்..! பெண் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய.. வரிசையாக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்த.. புதுவை ரங்கசாமி அரசு

Puducherry

oi-Vigneshkumar

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பு புதுவை சட்டசபையில் நேற்று வெளியிடப்பட்டது.

தமிழகத்துடன் இணைந்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் புதுச்சேரிக்கும் ஒரே கட்டமாகச் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இருப்பினும், தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னரே புதுவையில் இருந்த காங்கிரஸ் அரசு கவிழ்ந்தது.

முன்னதாக, கடந்த பிப்ரவரி - மார்ச் காலத்தில், புதுவையில் மாநில அரசு இல்லாததால் மத்திய அரசே நேரடியாக 5 மாத இடைக்கால பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.

English summary

various schemes are announced to ensure the safety of women in puducherry assemblyPink buses, with GPS and CCTV, will be introduced to ensure women's safety in Puducherry. Puducherry assembly latest updates.