நீங்க தரும் பணம் 1 நாள் செலவுக்கு கூட பத்தல! புதுச்சேரி முதல்வர் காரை நிறுத்தி பெண்கள் முறையீடு!

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமியின் காரை நிறுத்திய பெண்கள் சிலர், நீங்க தரும் பணம் 1 நாள் செலவுக்கு கூட போதவில்லை என்றும் ரேஷனில் பொருட்கள் வழங்க வேண்டும் எனவும் உரிமையாக கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றனர்.

இதனிடையே ரேஷன் கடைகளில் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்குவது பற்றி தாம் யோசித்து வருவதாக முதல்வர் ரங்கசாமி கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Some of the women who stopped Puducherry Chief Minister Rangasamy's car have rightfully demanded that the money you give is not even enough for 1 day's expenses and that you should provide the groceries in ration.