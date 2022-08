நீ கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவன்! எச் ராஜா ப்ரஸ்மீட்டில் சீறிய காரைக்கால் பாஜக தலைவர்! சலசலப்பு

Puducherry

oi-Nantha Kumar R

புதுச்சேரி: ‛‛நீ கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவன். அதனால் தான் இப்படி கேள்வி கேட்கிறாய்'' என பாஜக மூத்த தலைவர் எச் ராஜாவின் ப்ரஸ்மீட்டில் காரைக்கால் மாவட்ட பாஜக தலைவர் துரை சேனாதிபதி சீறிய வீடியோ இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

காரைக்காலை அடுத்த காரைக்காலை அடுத்து அம்பாள் சத்திரம் கிராமம் உள்ளது. இங்குள்ள தனியார் மண்டபத்தில் பாஜக சார்பில் பிரதமர் மோடியின் சாதனைய மற்றும் கனவு திட்டங்கள் தொடர்பான கருத்தரங்கு நேற்று நடைபெற்றது.

இதில் பாஜகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் தேசிய செயலாளருமான எச் ராஜா பங்கேற்று பேசினார். கூட்டத்தில் முடிவில் எச் ராஜா பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

You belong to the Christian religion. That's why you are asking such a question'' said Karaikal district BJP president Durai Senathipati at the press meet of senior BJP leader H Raja in a video that is spreading fast on the internet.