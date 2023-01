என்ன விளையாடுறீங்களா? தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை! கூட்டத்தில் காளையை அவிழ்த்து விட்ட ஓனர்!

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை அருகே தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் இன்று நடைபெற இருந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தடைவித்ததால் பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவி வரும் நிலையில், காளைகளை ஒருவர் திடீரென அவிழ்த்து விட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது. இதனால் அங்கு போலீசார் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை வந்து விட்டாலே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அதிக அளவு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும்.

இந்நிலையில் ஆண்டுதோறும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு தமிழகத்திலேயே முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை அருகே உள்ள தச்சங்குறிச்சி கிராமத்தில் நடத்தப்படுவது வழக்கமாகும்.

வகுப்பறைக்கு ஒரு டி.வி; ஏ.சி; 85 லட்சத்தில் லேப்! - சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்குச் சவால்விடும் ஸ்டாலின் அரசு!

English summary

A tense situation prevailed as the district collector banned the jallikattu competition that was to be held today in Tachangurichi village near Kandarvakottai of Pudukottai district. Due to this, the police have been concentrated there in large numbers.