குடிக்கும் நீரில்.. சிக்காது டிமிக்கி கொடுக்கும் குற்றவாளிகள்! வீடுவீடாக சல்லடை போடும் சிபிசிஐடி!

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கை வயல் இறையூர் பகுதியில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்திய குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலந்த விவகாரம் தொடர்பாக, சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், இறையூர் கிராமத்தில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் வீடு வீடாக சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் பட்டியல் இனத்து மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மற்றும் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆட்சியர் கவிதா ராமு மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் அந்த பகுதிக்கு சென்று விசாரணை செய்த போது அந்த பகுதியில் உள்ள அய்யனார் கோவிலுக்கு பட்டியல் இனத்து மக்களை அனுமதிக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்தது.

குடிநீர் தொட்டியில் மலம்.. புதுக்கோட்டை சாதி வெறியர்களை கைது செய்யாதது ஏன்? ஹென்றி திபேன் கேள்வி

English summary

The CBCID has ordered an investigation into the issue of faeces in the drinking water tank used by the public in Pudukottai district Vengai Vayal irayur area, CBCID officials are conducting house to house investigation.