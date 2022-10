சொத்து குவித்த பாண்டித்துரை..வருமான வரித்துறை கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை..வசமாக சிக்கியது எப்படி?

Pudukottai

oi-Jeyalakshmi C

புதுக்கோட்டை: அரசு நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்ததாரர் பாண்டித்துரை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர்

இன்று மூன்றாவது நாளாக சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.2000 கோடி சொத்துக்களை குவித்தது எப்படி என்று பாண்டித்துரையிடம் அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை பெரியார் நகரை சேர்ந்தவர் பாண்டிதுரை, வயது 47. நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்ட அலுவலக உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்த இவர், முதற்கட்டமாக நெருக்கமானவர்களுக்கு நெடுஞ்சாலையோரம் உள்ள மரங்களுக்கு வர்ணம் பூசும் பணியை கொடுத்து வந்துள்ளார்.

படிப்படியாக வளர்ந்து வந்த இவருக்கு, கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு அரசு ஒப்பந்தங்கள் எடுக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததால் தனது பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்று வெளியேறினார்.

நினைத்ததை சாதித்த தமிழக அரசு-மின்கட்டண உயர்வுக்கு எந்த தடையும் இல்லை- உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

English summary

Income Tax Officers at Government Highway Contractor Pandithurai's HouseToday is the third day of Raid. Officials have personally investigated Pandithurai has to how he accumulated assets of Rs 2000 crore more than his income.