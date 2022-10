எடப்பாடிக்கு ஒரே அவசரம்! ஆனால்.. அது மட்டும் முடியாது! அதிமுக ஒன்னு சேரனும்! துரை வைகோ அட்வைஸ்!

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : அதிமுகவை பிளவுபடுத்த பாஜக முயற்சி செய்கிறது இதனை புரிந்து கொண்டு அதிமுக நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும், திராவிட கட்சி என்கின்ற முறையில் அதிமுக ஒன்று பட வேண்டும் என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் மதிமுக சார்பில் வைகோ குறித்த வரலாற்றுப் படமான மாமனிதன் வைகோ ஆவணப்பட திரையிடும் விழா தனியார் திரையரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்ய நாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்

ஆவணப்பட வெளியீட்டு விழாவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மதிமுக திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு மாமனிதன் வைகோ படத்தை பார்த்தனர்.

MDMK headquarters Secretary Durai Vaiko has said that AIADMK should understand that BJP is trying to divide AIADMK and AIADMK should join because it is Dravidian party.