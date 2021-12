வாடகைக்கு எடுத்த கார்களை அடகு வைத்து உல்லாச வாழ்க்கை.. பலே கில்லாடிகள் கைது..!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம்: இராமநாதபுரத்தில் 16 கார்களை வாடகைக்கு எடுத்து அடகு வைத்து, சூதாட்டம் மது என உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த அண்ணன் தம்பி உள்ளிட்ட மூன்று பேரை கைது செய்த போலீசார் ஒரு கோடி மதிப்புள்ள கார்களை மீட்டுள்ளனர்.

இராமநாதபுரம் சிகில் ராஜவீதியைச் சேர்ந்தவர்கள் இளையராஜா, கார்த்திக். அண்ணன் தம்பிகளான இருவரும் சுப்பிரமணி என்பவருடன் கூட்டு சேர்ந்து கார்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வந்துள்ளனர். அப்பகுதியைச் சேர்ந்த அதிமுக பிரமுகரின் மகன்களான இளையராஜாவும், கார்த்திக்கும் பல வண்ணங்களில், விலை உயர்ந்த கார்களில் அப்பகுதியில் வலம் வந்துள்ளனர்.

மேலும் கைகளில் வாட்ச், மோதிரம் விலை உயர்ந்த செல்போன்களுடன், ஒய்யாரமாக வலம் வந்த இருவரும், கட்டுக்கணக்கான பணத்துடன் சூதாடியும், உயர்ரக மதுகூடங்களில் மது அருந்துவதோடு, வீட்டில் தங்காமல் விடுதிகளில் அறை எடுத்து தங்குவதையே வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளனர். ஊரில் இவர்களது அலப்பறையை தாங்க முடியாமல் வெறுப்பாய் சுற்றியுள்ளனர் அவ்வூர் மக்கள்.

