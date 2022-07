நீங்க பாடம் நடத்துங்க..பின்வாசல் வழியாக பள்ளிக்கு திடீர் விசிட் அடித்த அமைச்சர்! ஷாக் ஆன ஆசிரியைகள்!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடந்த பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி திட்ட தொடக்க விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்ற பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, திடீரென அரசு பள்ளியின் பின்வழியாக சென்று ஆய்வு நடத்தியதால் ஆசிரியைகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தனியார் கல்லூரியில் வளர்ச்சி முன்னுரிமை பெறும் மாவட்டங்களில் சிறப்பு பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டத்தினை துவங்கி வைப்பதற்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சென்று கொண்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில் இராமநாதபுரம் அருகே ஆர்.எஸ்.மடையில் உள்ள அரசு நடுநிலைப்பள்ளிக்கு திடீரென சென்று அங்குள்ள ஆசிரியர்கள் முறையாக பணிக்கு வருகிறார்களா என்றும் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

காங்கிரஸால் தான் 3 தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்துள்ளோம்.. கர்நாடக தலைவர் பரபர பேச்சு- சர்ச்சை

English summary

The teachers were shocked when School Education Minister anbil mahesh poyyamozhi , who went to attend a function at a private college in Keezakarai, Ramanathapuram district, suddenly went to the back of the government school and conducted an inspection.