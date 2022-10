ஒருங்கிணைப்பாளர் நான் தான்.. அதிமுக சார்பில்தான் தேவருக்கு வெள்ளி கவசம்.. இபிஎஸ்ஸுக்கு ஓபிஎஸ் ஷாக்

Ramanathapuram

oi-Vishnupriya R

ராமநாதபுரம்: அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில்தான் முத்துராமலிங்கத் தேவருக்கு வெள்ளிக்கவசத்தை வழங்கினேன் என பசும்பொன்னில் ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 115 ஜெயந்தி விழாவும் 60 ஆவது குருபூஜை விழாவில் கடந்த 3 தினங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. தேவர் குருபூஜை விழாவில் அவருக்கு சாத்துவதற்காக கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு 14 கிலோ எடை கொண்ட தங்க கவசத்தை அதிமுக சார்பில் ஜெயலலிதா வழங்கினார்.

இந்த கவசத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு அதிமுகவின் பொருளாளருக்கும் தேவர் திருக்கோயிலின் நிர்வாகி காந்தி மீனாள் அம்மையாரிடமும் வழங்கப்பட்டது. இந்த கவசம் மதுரையில் உள்ள ஒரு வங்கி கிளையின் பெட்டகத்தில் வைத்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

லீகல் டீமை வர சொல்லுங்க! ஸ்டாலின் கையில் அதிமுகவின்

English summary

O Paneer Selvam in Pasumpon says that he is the Organiser of AIADMK and He gave Silver kavasam to Devar on behalf of AIADMK.