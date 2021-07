எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா பெயரை சொல்ல மறந்தவர்களை மக்கள் மறந்து விட்டனர் - அதிமுக மாஜி எம்பி அன்வர் ராஜா

Ramanathapuram

oi-Jeyalakshmi C

ராமநாதபுரம்: அதிமுகவிற்கு என்று தனி ஓட்டு வங்கி உள்ளது. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, இரட்டை இலை சின்னம்

இந்த மூன்றும்தான் அதிமுக ஓட்டு வங்கியை காப்பாற்றி வைத்துள்ளது. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா பெயரை சொன்னால்தான் அதிமுகவிற்கு ஓட்டு போடுவார்கள். நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவின் பெயரை சொல்ல மறந்ததே அதிமுகவின் தோல்விக்கு காரணமாகி விட்டது என்று அதிமுக மாஜி எம்.பி பரபரப்பு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

அதிமுகவின் நிறுவனர் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் எம்ஜிஆரின் மறைவுக்குப் பிறகு கட்சி இரண்டாக பிளவு பட்டது. சில ஆண்டுகளில் ஜெயலலிதா தலைமையில் அதிமுக ஒன்றாக இணைந்து. 30 ஆண்டுகாலம் கட்சியை ராணுவக் கட்டுப்பாட்டுடன் கொண்டு செலுத்தினார் ஜெயலலிதா.

சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆளுங்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தது அதிமுக, மாறி மாறி வெற்றி தோல்வியை சந்தித்தாலும் 2011ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை தொடர்ச்சியாக 10 ஆண்டுகள் அதிமுக தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தது.

English summary

MGR, Jayalalithaa, double leaf logo All three have retained the AIADMK vote bank. MGR will vote for AIADMK only if Jayalalithaa's name is mentioned. AIADMK ex-MP has blamed the AIADMK for forgetting to mention MGR Jayalalithaa's name in the recent assembly elections.