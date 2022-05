ராமேஸ்வரத்தில் கதறி துடித்த பெண்! முகத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த கயவர்கள்! 2 பேரை தூக்கிய காவல்துறை

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம் : ராமேஸ்வரத்தில் கடல் பாசி எடுக்கச் சென்ற பெண்ணை இறால் பண்ணையில் வேலை பார்த்த வடமாநில இளைஞர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததோடு, அப்பெண்ணின் முகத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொலை செய்த சம்பவத்தில் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்துள்ள வடகாடு மீனவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலு. அவரது மனைவி சந்திரா. இவர் வடகாடு கடல் பகுதியில் கடற்பாசி சேகரிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார். நேற்று காலை சந்திரா வழக்கம் போல் கடல் பாசி எடுக்க சென்றுள்ளார்.

அவர் மாலை வரை வீடு திரும்பாததால் அச்சம் அடைந்த அவரின் உறவினர்கள் வடகாடு கடல் பகுதியில் இரவு வரை தேடியும் சந்திரா குறித்து தகவல் எதுவும் கிடைக்காததால் சந்திராவின் கணவர் ராமேஸ்வரம் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

Police have arrested two odisha men for allegedly sexually abusing a woman in Rameswaram and killing her by pouring petrol on her face.