50 கார்கள்! ஆளுயர ரோஜாப்பூ மாலைகள்! ராமநாதபுரம் எல்லை டூ தேர்போகி! ராஜீவ் காந்திக்கு கூடிய கூட்டம்!

ராமநாதபுரம்: திமுக மாணவர் அணித் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்ட பின்னர் முதல்முறையாக தனது சொந்த கிராமத்திற்கு சென்ற ராஜீவ்காந்தி தடபுடலான வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ராஜீவ்காந்திக்காக கூடிய கூட்டத்தையும், அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பையும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனும், திமுக மாவட்டச் செயலாளர் காதர் பாட்ஷா என்ற முத்துராமலிங்கமும் அதிர்ச்சியுடன் பார்க்கிறார்கள்.

இதனிடையே முன்னதாக மதுரை விமான நிலையத்திலேயே ஆளுயர மாலைகள், பொன்னாடைகள் என ராஜீவ்காந்தியை வரவேற்று ஒரு கூட்டம் அமர்களப்படுத்திவிட்டது.

Rajiv Gandhi, who visited his native village ramanathapuram district therpogi for the first time after being appointed as the DMK student wing president, was given a warm welcome.