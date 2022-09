நோ ப்ராப்ளம்.. “ஹிஜாப்” அணிந்து ஸ்கூல் வரலாம்! பெற்றோர்களிடமே சொன்ன அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: அரசுப் பள்ளியில் இஸ்லாமிய மாணவி ஹிஜாப் அணிந்து பள்ளிக்கு வரக்கூடாது என்று சொன்ன பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பு விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல மாநில அரசு தடை விதித்ததை எதிர்த்து மாணவிகள் தொடர்ந்த வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதனை எதிர்த்து மாணவிகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில்தான் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாத்தான்குளம் கிராமத்தில் ஹிஜாப் பிரச்சனை வெடித்துள்ளது. அங்குள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவி ஹிஜாப் அணிய தலைமை ஆசிரியர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். புதிதாக பள்ளியில் சேர்ந்த இஸ்லாமிய மாணவி ஹிஜாப் அணிந்து பள்ளிக்கு சென்று இருக்கிறார்.

ஹிஜாப் அணிந்து வருவதை பார்த்தால் சக மாணாக்கர்களுக்கு பன்முகத் தன்மை பற்றி புரியுமே- உச்சநீதிமன்றம்

English summary

Tamil Nadu Tawheed Jamaat organization has explained that the principal of the school who said that a Muslim student in a government school should not come to school wearing a hijab has agreed to it after strong opposition.