சுழன்றடிக்கும் சூறாவளி.. ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு அலர்ட்.. ப்ளீஸ் இந்த பகுதிகளுக்கு போகாதீங்க

Ramanathapuram

oi-Halley Karthik

ராமநாதபுரம்: மன்னார் வளைகுடா மற்றும் இலங்கை கடற்கரையையொட்டிய பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசி வருவதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் சென்னையையொட்டி கரையை கடந்த போது தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்தது. இதனால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை.

அதேபோல பலத்த காற்று காரணமாக பழவேற்காடு தொடங்கி ராமேஸ்வரம் வரை படகுகள் சேதமடைந்திருந்தன. இதனால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

The Department of Fisheries has advised fishermen not to go to the Gulf of Mannar and the Sri Lankan coastal areas due to cyclonic winds.