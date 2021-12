நிதி வேண்டாம்.. நீதிதான் வேண்டும்..! அமைச்சரிடம் குமுறிய மணிகண்டனின் உறவினர்கள்

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம்: இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் முதுகுளத்தூர் அருகே மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த மாணவர் மணிகண்டனின் வீட்டுக்கு ஆறுதல் கூறச் சென்ற அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனிடம், தங்கள் மகனின் மரணத்திற்கு நிதி வேண்டாம் நீதி தான் வேண்டும் என உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே கீழத்தூவல் காவல் நிலைய போலீசார் மேலதூவல் கிராமம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த நீர்க்கோழியேந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் மணிகண்டன் தனது நண்பரான சஞ்சய் உடன் முதுகுளத்தூர் வந்துள்ளார். வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் மணிகண்டனின் இரு சக்கர வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

கல்லூரி மாணவன் மணிகண்டன் நிற்காமல் சென்றதால் ஆத்திரமடைந்த போலீஸார் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளனர். மாணவனை விரட்டிப்பிடித்து போலீஸார் மணிகண்டனை மட்டும் மேலதூவல் கிராமத்திலிருந்து அடித்து காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர். இதையடுத்து மாலை 6.30 மணிக்கு மணிகண்டனின் பெற்றோருக்கு தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு கல்லூரி மாணவன் மணிகண்டனை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லுமாறு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Relatives have tearfully demanded that Minister Rajakannan, who went to the house of Manikandan, a student who mysteriously died near Mudukulathur in the Ramanathapuram district, offer his condolences and demand justice for the death of their son.