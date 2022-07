உப்பு தண்ணீர் குடித்து உயிர்வாழ தமிழகம் வந்த இலங்கை தம்பதி; மூதாட்டி பலி- கணவருக்கு சிகிச்சை

Ramanathapuram

oi-Nantha Kumar R

ராமநாதபுரம்: இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பசி, பட்டினியால் பாதிக்கப்பட்ட உப்பு தண்ணீர் குடித்து உயிர் பிழைக்க தனுஷ்கோடிக்கு வந்து மயங்கிய தம்பதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் அங்கு மூதாட்டி பலியானார். அவரது கணவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இலங்கை சுதந்திர அடைந்த பிறகு அந்நாடு சந்திக்கும் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியாக இது உள்ளது. பெட்ரோல், டீசல், உணவு பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் வாழ வழியின்றி தவித்து வருகின்றனர்.

இலங்கை நெருக்கடி: பொதுமக்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை செய்யத் தடை; அத்தியாவசிய சேவைக்கு விலக்கு

English summary

Sri Lanka's economic crisis: The couple came to Dhanushkodi to survive by drinking salt water due to hunger and starvation and were admitted to the hospital. In this case, the old woman died there. Her husband is being treated.