சலித்தது திருமணம்.. 'எக்ஸ்'-ஐ தேடிச் சென்ற இளம்பெண்.. துடிக்க துடிக்க.. ராணிப்பேட்டையில் பரிதாபம்

ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டையில் கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தனது முன்னாள் காதலனை தேடிச் சென்ற பெண் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சாதாரணமாக பேசி தீர்த்திருக்க வேண்டிய தகராறை பெரிதாக்கி, திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து தடம்புரண்டதால் அப்பெண்ணுக்கு இந்த கதி நேர்ந்துள்ளது.

இந்தப் பெண்ணின் சபல புத்தியால் அவருக்கு பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைதான் அநாதையாக மாறியுள்ளதாக போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

Shocking incident in Ranipet, a woman was murdered brutally by her ex-boyfriend as she had refused to marry him.