தேவரின் வாரிசா? ‘இவங்களை’ வச்சு எப்படி கட்சி நடத்துறது! உளறல் ’மாஜி’க்களால் கடுப்பான எடப்பாடி!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : அதிமுகவில் தங்களுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் சில சம்பவங்கள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் சில 'மாஜி' அமைச்சர்களின் உளறல் பேச்சுகளால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பூட்டு போட முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் திடீரென ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு சில சாதகமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருவதாக தேனி தரப்பு தொடர்ந்து தங்களது ஆதரவாளர்கள் மூலம் அரசியல் களத்திலும் சமூக வலைதளங்களிலும் செய்திகளை பரப்பி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக பல்வேறு தகவல்கள் தொடர்ந்து பரப்பப்பட்டு வருகிறது. அதிமுக கொங்கு மண்டல கட்சியாக மாறி வருவதாகவும் தென் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு ஒதுக்கி வருவதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.

English summary

It has been reported that Edappadi Palaniswami side is very dissatisfied with the slanderous speeches of some 'former' ministers and they have decided to give them another chance.