காவிரியில் பாயும் 1.39 லட்சம் கனஅடி தண்ணீர்.. ஆடி முதல்நாளில் பெருகிய வெள்ளம்.. மக்கள் உற்சாகம்

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: மேட்டூர் அணை நிரம்பியுள்ளதால் அணைக்கு வரும் தண்ணீர் அனைத்தும் உபரி நீராக வெளியேற்றப்படுகிறது. விநாடிக்கு 1.39 லட்சம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. காவிரியில் கரைபுரண்டு ஓடும் வெள்ளம் ஓடுவதால் கரையோரங்களில் போலீஸார் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மேட்டூர் அணை 120 அடியை சனிக்கிழமை எட்டிய நிலையில், நேற்று இரண்டவாது நாளாக 16 கண் மதகு வழியாக வினாடிக்கு 1,10,000 கன அடியும், நீர் மின் உற்பத்தி நிலையம் வழியாக 23 ஆயிரம் கன அடி என 1,33,000 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது.

கர்நாடக மற்றும் கேரள மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைகள் நிரம்பியதை அடுத்து, அணைகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு கடந்த 8ஆம்தேதி முதல் வினாடிக்கு 1 லட்சம் கனஅடிக்கு மேல் நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடி வருகிறது.

