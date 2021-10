புற்றுநோய் பாதித்த 15 வயது சிறுவன்.. நரக வேதனை.. தந்தையே விஷ ஊசி போட்டு கொன்றார்?.. அதிர்ச்சி தகவல்!

Salem

சேலம்: புற்றுநோய் பாதித்த சிறுவனை அவனது தந்தையே விஷ ஊசி போட்டு கருணை கொலை செய்து விட்டதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சேலம் மாவட்டம் கொங்கணாபுரம் அருகே கொடைக்காரன் வளவு பகுதியை சேர்ந்தவர் பெரியசாமி. லாரி டிரைவர். இவருடைய மகன் வண்ணத்தமிழ்(15.)

சிறுவனுக்கு கடந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விபத்தில் காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் சிறுவன் சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.

English summary

Shocking news has come out that a cancer-stricken boy has mercilessly killed by his father by injecting poison. The first case is suspected to be death and an investigation is underway