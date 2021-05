''தவறான தகவல் வேண்டாம்.. எங்கள் நாட்டில் புதிய திரிபு வைரஸ் பரவவில்லை''.. சிங்கப்பூர் விளக்கம்!

Singapore

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூரில் புதிய வகை திரிபு கொரோனா வைரஸ் பரவவில்லை என்று அந்த நாடு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

சீனாவின் உகான் நகரில் தோன்றிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளை கடந்த பின்னரும் ஆட்டிப்படைத்து வருகிறது.

கொரோனா வைரஸ் உருவகத்தை செயலிழக்க செய்ய முயன்றாலும் அந்த வைரஸ் புதிய புதிய மாறுபாடு அடைந்து மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது.

English summary

The country has explained that the new type of strain corona virus has not spread in Singapore