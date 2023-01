காவி உடையில் திருவள்ளுவர், ஔவையார்! சிங்கப்பூர் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில்.. இடம் பிடித்த "ஷாக்" கோலம்

தமிழ்நாட்டில் காவி திருவள்ளுவர் சர்சை நீடித்து வரும் நிலையில் இந்த கோலம் சிங்கப்பூரில் அங்கிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது.

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பொங்கல் விழாவில் தமிழர்கள் இருவர் சேர்ந்து ரங்கோலி கோலமிட்டு அசத்தியுள்ளனர். அவர்கள் திருவள்ளுவர், ஔவைாயர் போன்ற தமிழறிஞர்களின் உருவப்படத்தை ரங்கோலியாக கோலமிட்டுள்ளனர். ஆனால் இதில் திருவள்ளுவர் காவி உடையில் பட்டையிட்டவாறு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த கோலம் சிங்கப்பூர் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பிடித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் பொங்கல் பண்டிக வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் கடந்த வாரம் லிட்டில் இந்தியா வளாகத்தில் இந்த பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. கலை நிகழ்ச்சிகள், பட்டிமன்றம் என இந்த நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தமிழறிஞர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் ரங்கோலி கோலமிடப்பட்டது.

வழக்கமாக இந்த கோலத்தை சுதா ரவி எனும் பெண்மணி சிறப்பாக வரைந்து கொடுப்பார். கடந்த 2016ம் ஆண்டு 3,200 சதுர அடியில் இவர் போட்ட ரங்கோலி கோலம் அனைவராலும் பரவலாக பாராட்டப்பட்டது. இக்கோலம் சிங்கப்பூர் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பிடித்தது. இதனையடுத்து இந்த ஆண்டு வித்தியசமாக கோலம் போட யோசித்த சுதா ரவி ஐஸகிரீம் குச்சிகளை கொண்டு இந்த கோலத்தை வடிவமைக்க தொடங்கினார்.

In the Pongal festival organized in Singapore, two Tamils were amazed by making rangoli. They have painted portraits of Tamil scholars like Thiruvalluvar and Avvaiyar as rangoli. But in this Thiruvalluvar is depicted wearing a saffron dress. This golem has entered the Singapore Book of Records.