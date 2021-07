சிங்கப்பூரில் வேக்சின் போட்டவர்களை.. தொடர்ந்து தாக்கும் கொரோனா.. என்ன காரணம்? ஆய்வாளர்கள் விளக்கம்

Singapore

oi-Vigneshkumar

சிங்கப்பூர்: கடந்த 4 வாரங்களில் சிங்கப்பூர் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மூன்றில் இரண்டு பேர் ஏற்கனவே கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்களாகும்.

கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து எடுத்து வருகின்றன. தற்போதைய சூழலில் வேக்சின்கள் மட்டுமே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த ஒரே வழியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இருப்பினும், அனைத்து நாடுகளுக்கும் தேவையான வேக்சின்கள் கிடைப்பதில்லை. அனைத்து நாடுகளும் தங்களால் முடிந்த வரை வேக்சின் பணிகளை வேகப்படுத்தி வருகின்றன.

English summary

Three-quarters of Singapore's COVID-19 infections in the last four weeks were among vaccinated individuals. Singapore has already inoculated nearly 75% of its 5.7 million people.