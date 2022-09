பாஜகவின் ‘ஆபரேசன் சவுத்’.. காரைக்குடியில் மாநாடு! வருகிறார் நட்டா.. களத்தில் ‘கருப்பு’ - ராஜா எங்க?

Sivagangai

காரைக்குடி: 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கு தயாராகி வரும் பாஜக தென்னிந்தியாவில் அதிகளவிலான இடங்களில் வெற்றிபெற திட்டமிட்டு உள்ள நிலையில் அவர் காரைக்குடியில் நடைபெற உள்ள மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள இருக்கிறார்.

கடந்த ஜூலை மாதம் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா திட்டத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித்ஷா அறிவித்தார்.

அன்றில் இருந்தே தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜகவை வளர்க்கும் பணிகளில் அக்கட்சி முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ளது. மத்திய அமைச்சர்களும் பாஜக தலைவர்கள் அடிக்கடி தென்னிந்தியா வருகை தருகின்றனர்.

