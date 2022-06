கார்த்தி கேட்டது நியாயமானது தான்! நாளைக்கே அதிகாரிகளோடு கலந்துபேசுகிறேன்! அசர வைத்த முதலமைச்சர்!

Sivagangai

oi-Arsath Kan

சிவகங்கை: காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் முன் வைத்த கோரிக்கை ஒன்றுக்கு, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் உறுதியளித்து அசர வைத்துள்ளார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் பெயரில் பெண் காவல் பயிற்சிக் கல்லூரியை சிவகங்கையில் தொடங்க வேண்டும் என கார்த்தி சிதம்பரம் முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

இந்த கோரிக்கை மிக மிக நியாயமானது என ஏற்றுக்கொண்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின். இதனிடையே இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

லேட்டாக வந்த கார்த்தி சிதம்பரம்! இங்க வாங்க.. இங்க வாங்க.. வரவேற்று மேடையேற்றிய ஸ்டாலின்!

English summary

English summary

Karthi Chidambaram Mp requests the CM Stalin to set up a Women Police Training College in the name of Veeramangai Velu Nachiyar Karthi Chidambaram Mp requests the CM Stalin to set up a Women Police Training College in Sivaganga: