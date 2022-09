பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா நிர்வாகி வீட்டில் என்ஐஏ விசாரணை.. இளையான்குடியில் பரபரப்பு.. பின்னணி!

Sivagangai

சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியில் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா நிர்வாகி வீட்டில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் செயல்பட்டு வரும் இஸ்லாமியர்களின் அமைப்பாக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா உள்ளது. 2006ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு பல்வேறு சிறிய அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பால் திரும்பி பார்க்கக் கூடிய அமைப்பாக வளர்ந்துள்ளது. இந்த அமைப்பினர் இஸ்லாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு, இஸ்லாமியர் தனிநபர் சட்ட நீதிமன்றம், இஸ்லாமிய மக்களின் கல்வி மேம்பாடு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

இதுமட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மனித உரிமை மீறல்களுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்தியாவில் நடந்த பல்வேறு வன்முறை சம்பவங்களில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பிற்கு தொடர்பு இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால் இந்த அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழுந்துள்ளன. இதற்கான வேலைகளில் மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Investigation by the NIA officials at the house of the Popular Front of India executive in Ilayankudi of Sivagangai district has created a stir.