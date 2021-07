தமிழகத்தில் ஜிகா வைரஸ் அச்சம் தேவையில்லை.. கேரள எல்லையில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரம்.. அமைச்சர் மா.சு

Sivagangai

oi-Vigneshkumar

சிவகங்கை: கேரளாவில் மொத்தம் 14 பேருக்கு ஜிகா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ஜிகா வைரஸ் குறித்து அச்சப்படத் தேவையில்லை எனச் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இன்று தொடர்ந்து 50ஆவது நாளாக மாநிலத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், சிவகங்கை அருகே உள்ள பூவந்தி ஆரம்பச் சுகாதார நிலையத்தில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆய்வு செய்தார். மேலும், சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 137 படுக்கைகளைக் கொண்ட குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு கொரோனா வார்டையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Health Minister ma Subramanian assures that people need to worry about the Zika virus. Totally 14 people in Kerala are affected by the Zika virus.