நீ ரொம்ப அழகா இருக்கே! இன்ஸ்டா காதல் வலையில் சீரழிந்த மாணவிகள்! ஆம்னிவேனுக்குள்ளே அத்துமீறிய 3 பேர்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி மாணவிகளை நேரில் சந்திக்கலாம் என அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இரண்டு இளைஞர்கள் மற்றும் ஒரு சிறுவனை காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமூக வலைதள ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட இந்த காலத்தில் கைகள் இல்லாமல் கூட இருந்த விடலாம், ஆனால் கைகளில் செல்போன்கள் இல்லாமல் மாணவர்களையோ இளைஞர்களையோ காண முடியாது என்ற நிலை தான் இருக்கிறது.

ஒரு சில நிமிடங்கள் அற்ப மகிழ்ச்சியை தரும் இன்ஸ்டாகிராம் லைக்குகளுக்காகவும், ஃபேஸ்புக் கமெண்ட்களுக்காகவும் அடிமையாகி தங்களது வாழ்வையே தொலைக்கும் கல்லூரி மாணவிகள் பள்ளி மாணவிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் நடைபெறும் குற்றங்கள் தான் பெற்றோர்களை பெறும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது

இன்ஸ்டாகிராம் புகைப்படங்களால் ஏற்பட்ட சர்ச்சை: ஆசிரியரை பணி நீக்கம் செய்ய வைத்த பல்கலைக்கழகம்

English summary

The police have arrested two youths and a boy under the POCSO Act who took them to meet female students through Instagram and sexually assaulted them, causing great shock ; இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி மாணவிகளை நேரில் சந்திக்கலாம் என அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இரண்டு இளைஞர்கள் மற்றும் ஒரு சிறுவனை காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது