சொந்த வேலைகளில்தான் முதல்வர் கவனம் செலுத்துகிறார்.. சிவகாசியில் பட்டாசாக வெடித்த எடப்பாடி

சிவகாசி: திமுக ஆட்சிக்கு வந்து எட்டு மாதங்களாக எந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்தவில்லை என்று அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார். மக்களுக்காக வேலை செய்யாமல் சொந்த வேலையை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. பல முனை போட்டி நிலவுகிறது. அதிமுக, திமுக, பாஜக, பாமக, தேமுதிக, அமமுக, மநீம, நாம்தமிழர், விஜய் மக்கள் இயக்கம் என பலரும் களத்தில் உள்ளதால் பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது. அதிமுக உடன் சிறு கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்தாலும் அனைத்து வார்டுகளிலும் இரட்டை இலையிலேயே போட்டியிடுகின்றனர். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், மமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உள்ளன.

வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 4ஆம் தேதி முடிந்தது. மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நேற்று நடைபெற்றது. சரியான ஆவணங்கள் இல்லாத பல மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. வேட்புமனுக்களை வாபஸ் பெற இன்று கடைசி நாளாகும். இன்றைய தினம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். தேர்தல் பிரச்சார களத்தில் அனல் பறக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அதிமுக இப்போது எதிர்கட்சியாக உள்ளதால் பிரசார களத்தில் புதிய யுக்தியை கையாளத்தொடங்கியுள்ளது.

AIADMK coordinator Edappadi Palanisamy said the DMK had not implemented any plan for eight months after coming to power. He also accused Chief Minister Stalin of looking after his own work without working for the people.