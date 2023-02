டால்பின்களை பார்த்த பூரிப்பு.. ஆற்றில் குதித்த 16 வயது சிறுமி.. கடித்து குதறிய சுறா..பலியான பயங்கரம்

ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ள ஸ்வான் ஆற்றில் டால்பின்களை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் தண்ணீரில் குதித்து நீந்த முயன்ற 16 வயது சிறுமியை சுறா மீன் தாக்கி கடித்து இழுத்து சென்றது. இதில் சிறுமி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

Sydney

oi-Nantha Kumar R

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஆற்றில் கூட்டம் கூட்டமாக டால்பின்களை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் 16 வயது சிறுமி ஜெய் கைஸில் இருந்து தண்ணீருக்குள் குதித்ததோடு, டால்பின்களின் அருகே நீந்த முயற்சித்துள்ளார். இந்த வேளையில் குறுக்கே வந்த பெரிய சுறாமீன் சிறுமியை கடித்து குதறியது. இதில் சிறுமி துடிதுடித்து இறந்த பயங்கரமான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவின் நார்த் ப்ரீமண்டல் பகுதியில் ஸ்வான் ஆறு உள்ளது. இந்த ஆற்றில் டால்பின்கள் ஏராளமாக வசித்து வருகின்றன.

இங்கு பொதுமக்கள் ஜெட் கைஸ்(Jet Skis) பயணம் செய்யலாம்.

இதனால் ஏராளமானவர்கள் இந்த ஆற்றுக்கு செல்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளதோடு ஜெய் கைஸில் பயணித்து டால்பின்களை ரசித்து வருகின்றனர்.

English summary

A 16-year-old girl jumped from the Jay Guys into the water and tried to swim next to the dolphins after seeing a group of dolphins in a river in Australia. Meanwhile, a big shark came across and bit the girl. The horrific incident in which the little girl died of throbbing has caused a shock.