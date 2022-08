மயிலாடுதுறையில் 'அழகுப்போட்டி'. . நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார். . போலீசாரும் கம்பீர நடை

Tamilnadu

oi-Mani Singh S

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் முதன் முதலாக அழகுப்போட்டி நடந்தது. இந்த போட்டியை நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் தொடங்கிவைத்தார். நிகழ்ச்சியில் சிறுமியர் முதல் திருமணமான பெண்கள் வரை பலர் கலந்துகொண்டனர்.

விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடி தொழில்களை முதனமையாக கொண்ட மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில், ஒரு தனியார் அமைப்பு சார்பில் அழகுப்போட்டி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

அதன்படி மயிலாடுதுறையின் செம்பனார் கோவிலில் அழகுப்போட்டி நடந்தது. இதில் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் தான் இந்த அழகுப்போட்டியை தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

First beauty pageant was held in Mayiladuthurai district. The competition was inaugurated by actress Yashika Anand. Many people from girls to married women participated in the event.