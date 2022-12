கொட்டும் பனியில் குவிந்த திமுகவினர்! குற்றாலத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆர்ப்பரிக்கும் வரவேற்பு!

Tamilnadu

தென்காசி: தென்காசி சென்றுள்ள முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு கொட்டும் பனியையும் பொருட்படுத்தாமல் திமுகவினர் திரளாக திரண்டு நின்று அதிகாலையிலேயே உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்துள்ளனர்.

சென்னையிலிருந்து பொதிகை ரயில் மூலம் தென்காசி சென்றடைந்த அவர் குற்றாலத்தில் உள்ள அரசு சுற்றுலா மாளிகையில் ஓய்வெடுக்க சென்றார்.

அதைத்தொடர்ந்து அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் முதல்வர் இன்று மதியம் ராஜபாளையம் செல்கிறார்.

DMK members gathered in large numbers and gave enthusiastic welcome to Chief Minister Stalin who had visited Tenkasi early in the morning, regardless of the pouring snow.